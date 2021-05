Buongiorno dalla Borsa 31 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.529,45 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 13.686,51 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,99%, termina le contrattazioni a 28.860,1 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,30% e archivia la seduta a 14.852,9 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%; oggi la Borsa diè chiusa per festività; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,84% sul precedente.Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,21%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 2,7%. È previsto questo pomeriggio sia dalla Germania che dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.