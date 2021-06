Buongiorno dalla Borsa 16 giugno 2021 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 14.030,41 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 29.291 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,57% e chiude la seduta a 14.295,9 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%; resta vicino alla parità(+0,12%).In buona evidenza a Milano il comparto, con un +5,69% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,12%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 2,1%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 0,6%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.