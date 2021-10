Buongiorno dalla Borsa 5 ottobre 2021 - [video]

Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,94%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 14.472,12 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -2,19% e chiude la seduta a 27.822,1 punti, mentre la Borsa cinese oggi è chiusa per festività (National Day).per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,22%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,43%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,27%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,98% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,00%.Annunciata la Produzione industriale della Francia, pari a 1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito, previsto ancora stamattina.