Buongiorno dalla Borsa 19 ottobre 2021 - [video]

, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.258,61 punti; al contrario, iltermina la giornata in aumento dell'1,02%.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,24% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,76%.Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa del PhillyFed ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì.