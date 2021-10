Elezioni RSU 2022, Pacifico presenta il programma e invita il personale a candidarsi per Anief

Inizia laper le elezioni dellenei comparti pubblici di Scuola, Università e Ricerca: in vista delle elezioni di primavera dei rappresentanti dei lavoratori, il sindacatoha dato vita a un incontro di inaugurazione delle attività di promozione del giovane sindacato alla presenza di tutti i dirigenti sindacali del territorio nazionale e di, presidente nazionale Anief: il leader dell’organizzazione autonoma ha detto che il sindacato intende migliorare la propria rappresentanza dando il massimo per “valorizzare le figure professionali, eliminando la precarietà, garantendo la piena mobilità e quindi il diritto alla famiglia. Vogliamo pure valorizzare i livelli professionali e i ruoli a tutti i livelli, ripartendo da una ridefinizione degli organici”.Quello odierno, ha dichiarato il sindacalista autonomo ad Italia Stampa, è un appuntamento “importante per il personale scolastico - docente, amministrativo educativo - ma anche per quello dell'e per idegli: quest'anno la campagna elettorale si realizza nel bel mezzo del rinnovo delscaduto da tre anni. E per la prima volta questa trattativa avrà il sindacato Anief” in prima linea, dopo che nell'ultima tornata di elezioni “è stato dichiarato tra i sindacati maggiormente rappresentativi”.“L’della nostra organizzazione sindacale – ha detto Pacifico ai dirigenti Anief - ovviamente è quello di consolidare i nostri numeri sulla rappresentanza, per essere più incisivi” sugli obiettivi da realizzare per i lavoratori, sempre sulla base dei punti introdotti nella “nostra. Ragione per cui stiamo chiedendo a tutto il personale della Scuola, dell'Università e della Ricerca di candidarsi nelle liste Anief: diamo la possibilità, a chi si dovesse iscrivere al nostro sindacato, di essere nominato comunque terminale associativo all’interno della propria sede di lavoro”, così da permettergli di potersi sedere al tavolo contrattuale del proprio istituto scolastico.Anief intende rappresentare al meglio tutti i lavoratori della scuola: anche stavolta, continua il suo presidente nazionale, lo faremo “secondo lo spirito di giustizia da noi sempre perseguito, quello della salvaguardia dele del rispetto delle norme euro-unitarie, come del rispetto dei principi costituzionali. Perché serve certamente una scuola migliore per creare un lavoro più sicuro: una scuola più giusta, equa e solidale. Ecco il nostro motto. Vale per la Scuola, come per l'Università e per gli enti di ricerca”.