1 minuto in Borsa 3 novembre 2021 - [video]

FTSE MIB

Ferrari

ENI

petrolio

, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,73%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.Sulla piattaforma americana del CME, profondo rosso per il, che continua gli scambi a 82,14 dollari per barile, in netto calo del 2,11%.Tra ledi maggior peso, in Unione Europea annunciato il Tasso di Disoccupazione pari a 7,4%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 9,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che degli Occupati ADP.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 15.985,25 punti.