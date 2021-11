Precariato: anief presenta il progetto pulser finanziato dalla commissione europea sulla scuola

Con il, l'Anief vuole portare avanti il tema dele dell'impatto di questi principi sulla scuola italiana e sul lavoro del suo personale. Stiamo parlando difra insegnanti, amministrativi ed educatori della scuola italiana". Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuoia Anief."In questo progetto ilè proprio quello che riguarda il tema della, una piaga della scuola italiana", ricorda il sindacalista, spiegando che "Anief vuole affrontare questi argomenti con, come fa sempre, non soltanto con gli avvocati del proprio ufficio legale, ma anche con giudici e politici, parlamentari europei e parlamentari italiani, e con i rappresentanti delle istituzioni e del Ministero.- dice - per vincere questa precarietà, partendo da unche finalmente, su tutti i posti vacanti e disponibili, consenta di reclutare, da una parte, chi vince i, dall'altra iche da anni insegnano nelle nostre scuole, facendo in modo, per chi è sprovvisto di, di poterla conseguire attraversoformulati dallo Stato"."Questo è molto importante, così come è importante il tema del, - sostiene il Presidente dell'Anief - di un reddito che deve almeno esseree garantisca una, che si traduce non solo nelle pari opportunità, ma anche nella capacità di essere misurato per un lavoro e non per la durata del contratto"."C'è bisogno didella scuola italiana, c'è bisogno didi tutti per rimettere la scuola, non solo al centro del sistema Italia, ma anche al centro del sistema Europa", conclude Pacifico.