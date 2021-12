Buongiorno dalla Borsa 7 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

, che raggiunge i 35.227,03 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.846,16 punti.Brilla, in aumento dell'1,89%, chiude a 28.455,6 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,93%, archiviando la giornata a 14.753 punti., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,28%;avanza dello 0,82%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,36%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,35% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,35%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 2,8%. È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dal Giappone l'annuncio del PIL. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW.