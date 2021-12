Obbligo vaccinale, Anief presenta i primi ricorsi al TAR per migliaia tra docenti e amministrativi

"In migliaia hanno aderito al ricorso proposto dall'Anief contro l'obbligo vaccinale per il personale della scuola". Lo conferma il Presidente de sindacato, Marcello Pacifico, anticipando "questa settimana andremo a scoprire se il TAR ritiene, con una prima istanza urgente, con un decreto monocratico, di sospendere il provvedimento dopo che analoga sospensione, per violazione delle norme comunitarie, è stata adottata dal tribunale di Padova per il personale sanitario"."Siamo più che convinti che, in questo momento, la strada dell'obbligo vaccinale non sia la quella corretta per garantire una scuola in sicurezza ed in presenza. - ribadisce il sindacalista - Preferibile invece sdoppiare le classi e raddoppiare gli organici, rispettando le misure di distanziamento"."Tutto ad un tratto la scuola si ritrova con questo provvedimento senza capire il motivo. Anief - ricorda Pacifico - ha sempre sostenuto nei mesi scorsi l'esigenza di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale e degli studenti nelle nostre scuole".