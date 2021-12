Buongiorno dalla Borsa 16 dicembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,08%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 16.289,59 punti.Ottima performance per(+2,13%), che archivia la giornata a 29.066,3 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 15.026,2 punti., al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. Svettache segna un importante progresso dell'1,60%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,14%; vola, con una marcata risalita dell'1,52%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,60% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,76%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, della Produzione industriale e del PhillyFed. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto domani.