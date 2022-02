Concorsi personale docente, Anief chiede l'inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito

Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, torna sul problema dell'ammissione degli insegnanti idonei che non sono stati inseriti in graduatoria."C'è un paradosso in un Paese che cerca insegnanti. Abbiamo degli insegnanti che sono stati individuati come idonei negli ultimi concorsi, pensiamo ad esempio al concorso Stem o al concorso che si sta svolgendo ora con le prove orali per l'infanzia e la primaria, ma chi supera la prova non viene inserito nella graduatoria finale di merito e non può essere assunto nei ruoli"."E' un dramma che esiste solo in questo paese", denuncia il sindacalista, ricordando che "Anief è sempre riuscita a far reclutare gli idonei dei concorsi, dal 2012 ad oggi, ma oggi per la prima volta rimarrebbero bloccati quelli che hanno aderito all'ultimo concorso, quello per materie Stem, e poi i nuovi che usciranno dal nuovo concorso"."Ribadiamo al Ministro la necessità che gli idonei siano inseriti nelle graduatorie di merito e vengano assunti nei ruoli", conclude Pacifico.