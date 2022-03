Buongiorno dalla Borsa 9 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Unicredit

, con ilche lascia sul parterre lo 0,56%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.267,61 punti.porta a casa un calo dello 0,30%, con chiusura a 24.717,5 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,62% e termina gli scambi a 12.244,5 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,94%; decolla, con un importante progresso del 2,19%; in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,63%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +6,52% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,71% sui valori precedenti., pari a 0,9%.con valore pari a 1,1%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.