Buongiorno dalla Borsa 17 marzo 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

DiaSorin

, con ilin rialzo dell'1,55%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 13.956,79 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,46%), archiviando le contrattazioni a 26.652,9 punti. Ottima performance per(+4,02%), che archivia la giornata a 12.001 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resta vicino alla parità(+0,11%); si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,57%;avanza dello 0,52%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,07% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante dell'8,69% sui valori precedenti.Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora stamattina è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell'Unione Europea.