Buongiorno dalla Borsa 4 aprile 2022 - [video]

, con il, che termina a 34.818,27 punti; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 14.861,21 punti, sui livelli della vigilia.allunga timidamente il passo dello 0,25% e chiude a 27.736,5 punti mentre la(Ching Ming Festival).. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Resta vicino alla parità(-0,18%);avanza dello 0,25%; piatta, che tiene la parità.Il settore, con il suo -2,56%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,31% sui valori precedenti.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero. Sempre domani sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione del PMI composito, e dalla Francia quella della Produzione industriale.