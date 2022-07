Contratto: le proposte di Anief su ordinamento professionale ATA

"Come Anief abbiamo fatto delle precise osservazioni al testo fornito dall'Aran. Siamo più che convinti che dopo quasi cinquant'anni finalmente bisogna adeguare, rispetto alle nuove mansioni e rispetto al lavoro svolto ogni giorno dal personale ATA, dentro e fuori dalle segreterie, i profili professionali e, quindi, anche i titoli d'accesso. È tempo, inoltre, di introdurre quella progressione di carriera che dopo il decreto legge 80 si trova in ogni altra parte della pubblica amministrazione". È quanto afferma ilcommentando le"Riteniamo che la formazione del personale – prosegue– debba essere fatta in orario di servizio. La formazione deve essere retribuita e finanziata come per il personale docente al quale viene fornito un bonus dedicato. Dopo trent'anni devono essere attivati i coordinatori dei servizi delle segreterie e quelle figure professionali, come gli assistenti alla persona, necessarie per offrire un servizio migliore ai cittadini. Tutto questo partendo dalle risorse aggiuntive e chiare. Stiamo parlando di personale che molto spesso per mille euro al mese, poco più del reddito di cittadinanza, lavora per più di 36 ore. Questo deve cambiare, i livelli devono essere adeguati. Noi abbiamo fatto delle proposte specifiche e abbiamo, persino, ricordato che il personale ATA non riceve nemmeno i buoni pasto, i dsga non possono fare lo straordinario o collocati i part-time. La figura del direttore dei servizi generali amministrativi in realtà è lontanissima da quella, ad esempio, analoga del direttore dei conservatori. C'è un problema grosso e dobbiamo risolverlo ora. Se ne parla da tanti anni ed è arrivato il momento. Abbiamo fatto presente al presidente dell'Aran – ha concluso il leader dell'Anief – l'urgenza di cambiare le cose per migliorare scolastico".