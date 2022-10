Buongiorno dalla Borsa 10 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, forte calo del(-2,11%), che ha toccato 29.296,79 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 11.039,47 punti, in forte calo del 3,88%.Oggi la Borsa di, è chiusa per festività (National Sports Day). Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,38% e termina gli scambi a 10.522,1 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,46%; tentenna, che cede lo 0,51%.Il settore, con il suo -1,54%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,99% sui valori precedenti.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione.È previsto domani sia dall'Italia che dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.