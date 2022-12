Il punto sulle commodities 19 dicembre 2022 - [video]

petrolio

Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,08%. Si indebolisce il quadro tecnico del, con la curva che potrebbe testare il supporto a 72,7, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 76,62. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista.Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,77%. Lo scenario attuale delmostra un allentamento della trendline al test del supporto 2,069. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 2,003.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -17,01%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 108,09. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 130,17. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 6,84%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta del supporto a 741,01, indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista.Effervescente il, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 2,92%. Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Lieve ribasso per il, che chiude la settimana in flessione dello 0,24%. Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.488. Rischio di discesa fino a 1.465,25 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.Debole la settimana per ilche, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,38%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1.808,59.