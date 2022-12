Buongiorno dalla Borsa 27 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0.53%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 10 985.45 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0.16% e archivia gli scambi a 26 447.9 punti.lievita dell'1.16% e archivia la seduta a 11 106.5 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0.82%; piatta, che tiene la parità; buona performance per, che cresce dell'1.04%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1.38% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9.59%.Pubblicato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2.5%. Giovedì l'agenda della Spagna prevede la pubblicazione delle Vendite al Dettaglio, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Sempre giovedì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.