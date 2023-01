Il punto sulle commodities 30 gennaio 2023 - [video]

oro nero

carburante

gas naturale quotato sul mercato europeo

Dutch TTF Natural Gas

grano

frumento

mais

granoturco

derivato sui semi di soia

Soia

metallo giallo

Ribasso scomposto per l', che archivia la settimana con una. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 80,78.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,651.In forte ribasso il, che. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Settimana vivace per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.Settimana vivace per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un. Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 689,24, mentre il supporto più immediato si intravede a 672,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro.Controllato progresso per il, che chiude la settimana. Lo status tecnico dellaè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.527,25, mentre il primo supporto è stimato a 1.493. Le attese propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista.Appiattita la performance del, che. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.940,98.