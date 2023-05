Buongiorno dalla Borsa 9 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

, riportando una variazione pari a -0,17% sul; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 13.291,64 punti.amplia la performance positiva dell'1,01% e chiude a 29.242,8 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,90%, termina le contrattazioni a 11.125,3 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un -0,14%;è stabile, riportando un moderato -0,06%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,42%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,52%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dall'Italia quella della Produzione industriale.