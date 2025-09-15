Contratto scuola, risorse invariate anno 2025/26; Anief: impiego economie precedenti per Dsga e ATA

"In questi giorni è in corso al Ministero dell’Istruzione la trattativa per il CCN MOF 2025-2026
. L’amministrazione ha comunicato che le risorse restano invariate rispetto agli anni precedenti
, pari a circa 850 milioni di euro
. L’attenzione, però, si concentra in modo particolare sulla contrattazione delle economie degli anni passati, e in particolare del 2018/2021, per i quali sono stati certificati 31 milioni di euro lordo Stato.
Come organizzazione sindacale, nel solco della dichiarazione congiunta firmata il 26 settembre 2024
, riteniamo che queste risorse debbano essere destinate soprattutto alla valorizzazione della componente ATA della sezione scuola,
stante ovviamente le maggior ristrettezze delle risorse che sovente sono destinate al personale ATA. Per questo, come organizzazioni sindacali, stiamo facendo una proposta che prevede di destinare circa 8 milioni ai DSGA
, così da rafforzare l’indennità di direzione nella sua parte variabile. In questo modo, per l’anno scolastico in corso, il parametro della complessità passerebbe da 30 o 34,50 euro a 40 euro. È bene precisare che il calcolo può essere fatto solo sull’organico di diritto, poiché senza un intervento legislativo non è possibile estendere l’indennità anche all’organico di fatto". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief Condir.
"Parallelamente, chiediamo di aumentare di 5 milioni
la voce dedicata agli incarichi specifici del personale ATA, con un’attenzione particolare a chi si occupa dell’assistenza agli alunni con disabilità. Inoltre, riteniamo importante riconoscere una somma una tantum a tutto il personale ATA, pari complessivamente a circa 13 milioni di euro
, da ripartire su tutti i profili in base al nuovo ordinamento professionale e alle declaratorie previste dal contratto", conclude Sorrentino.
"