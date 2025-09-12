Milano 13:11
42.401 -0,07%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:11
9.332 +0,38%
Francoforte 13:11
23.658 -0,19%

1 minuto in Borsa 12 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Torna alla pagina dei Video
Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+2,60%). I più forti ribassi si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -2,91%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +87 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,7%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,9%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Martedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW.
Condividi
"
Altri Video
```