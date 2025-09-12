1 minuto in Borsa 12 settembre 2025 - [video]

Bilancio negativo per le principali borse europee
, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+2,60%). I più forti ribassi si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -2,91%.
Consolida i livelli precedenti lo spread
, attestandosi a +87 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.
Tra i dati macro
con la maggiore influenza sui mercati, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,7%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,9%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Martedì, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW.
