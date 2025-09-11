Milano 15:15
42.331 +0,65%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 15:15
9.258 +0,35%
Francoforte 15:15
23.675 +0,18%

1 minuto in Borsa 11 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

In luce sul listino milanese il comparto costruzioni (+4,55%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio (-1,34%).

tra le maggiori valute, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.

È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.
