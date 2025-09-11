1 minuto in Borsa 11 settembre 2025 - [video]

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
, che si muovono sulla stessa onda rialzista.
In luce sul listino milanese il comparto costruzioni
(+4,55%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio
(-1,34%).
tra le maggiori valute, l'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.
È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.
"