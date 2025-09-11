1 minuto in Borsa 11 settembre 2025 - [video]

costruzioni

vendite al dettaglio

Euro / Dollaro USA

, che si muovono sulla stessa onda rialzista.In luce sul listino milanese il comparto(+4,55%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto(-1,34%).tra le maggiori valute, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.