Scuola, Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa Anief chiede un aumento delle risorse

"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa 2025/2026
. Ieri il primo incontro
fra le parti sindacali e l'amministrazione. Dovrebbe chiudersi entro il 30 di settembre il contratto integrativo. L'amministrazione ha fatto presente che le risorse per il prossimo anno scolastico ammontano a poco più di 844 milioni di euro". Così Giovanni Portuesi
, segretario nazionale di Anief.
"Non sono, purtroppo, previsti significativi spostamenti né risorse nuove rispetto al contratto nazionale integrativo dello scorso anno. Ed è per questo che Anief ha chiesto e rivendicato con forza un ulteriore incremento
per il giusto riconoscimento di tutte le attività aggiuntive e per finanziare quella che è diventata una battaglia che stiamo conducendo, che Anief sta conducendo ai tavoli per il rinnovo del contratto collettivo Nazione di lavoro
, cioè quello per i buoni pasti
del personale", ha aggiunto.
"La delegazione ANEF presente ha infatti sottolineato come sia necessario aumentare in legge di Bilancio
le risorse anche per dare finalmente una risposta chiara a tutte le legittime aspettative del personale impegnato in attività aggiuntive che durante l'anno scolastico, appunto, vanno a valere sul fondo del del MOF", ha aggiunto Portuesi.
"Per quanto riguarda l'indennità di direzione del DSGA, ANIF ha chiesto nuovamente di sollecitare il MEF sulla certificazione dei risparmi di spesa derivanti dal dimensionamento scolastico
e quindi saranno oggetto di contrattazione anche le economie MOF degli anni precedenti che sono pari a 31 milioni di euro lordo stato che saranno destinati principalmente al personale ATA
", ha concluso il segretario nazionale.
"