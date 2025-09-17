Scuola, intervento Pacifico (Anief) in Senato spazia su compensi, organico, buoni pasto, mobilità

"Si è concluso da poche ore l’intervento del presidente nazionale ANIEF, Marcello Pacifico
, davanti alla Settima Commissione del Senato
, in occasione della discussione sul DL 17/2025 e sulle proposte emendative presentate dal sindacato.
Pacifico ha affrontato diversi temi che riguardano da vicino la politica sindacale dell’ANIEF. Tra i punti principali, l’aumento del 30% dei compensi per i commissari degli esami di Stato, l’inserimento del personale scolastico nei ruoli degli ITS e l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto, soprattutto per i posti di sostegno.
È stato inoltre ribadito il tema dei buoni pasto
: la scuola resta infatti l’unico comparto pubblico a non prevedere questa misura per i propri lavoratori". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Un altro aspetto sottolineato riguarda la necessità di una mobilità straordinaria,
senza vincoli, su tutti i posti liberi e disponibili, compresa quella intercompartimentale. Pacifico ha poi ricordato l’importanza di normare i compensi dei tutor e degli orientatori all’interno del contratto, di rivedere le regole per il personale delle scuole italiane all’estero e di destinare risorse aggiuntive al contratto 2025-26
, visto che negli ultimi dieci anni abbiamo avuto 10 mila euro come stipendio rispetto al personale delle funzioni centrali. Invece 10 anni fa il personale della scuola e i docenti guadagnavano mille euro in più.
Tra le proposte figura anche l’introduzione del doppio canale di reclutamento
, per assumere i precari non solo sul sostegno ma anche sui posti comuni, attingendo dalle graduatorie GPS.
Il presidente ANIEF ha, infine, auspicato che almeno una parte di queste proposte, se non tutte, venga accolta, poiché rappresentano strumenti concreti e necessari per migliorare le condizioni di chi lavora nella scuola
", conclude Cavallini.
