Scuola, al via le trattative del nuovo contratto Anief chiede più risorse

"È iniziata da qualche giorno la, in cui ANIEF chiede ovviamente risorse aggiuntive, perché attualmente i 500 milioni che sono garantiti serviranno per sostenere l'aumento dello stipendio del 6% circa, con 150 euro lordi. Ma noi chiediamo anche l". Lo ha dichiarato"Come facciamo per reperire queste risorse? Ecco: - continua Rosano -che sono state accolte all'interno del decreto legge, che è ancora in corso di definizione. In particolare, parliamo di risparmi che derivano dall'ordinamento ADA degli anni scorsi, che non è stato effettuato, e andiamo ancora a 60 milioni di euro; risparmi dalla valorizzazione dei docenti e degli ATA, che erano inseriti nella legge di bilancio e non sono stati utilizzati, altri 100 milioni di euro; e poi ancora risparmi del MOF degli anni precedenti, 2022 e 2023, che possono essere inseriti2."Adesso parliamo dioltre a quanto era già stato stanziato. Continueremo ovviamente ae, per noi, andranno nella direzione di ridurre sempre di più il divario tra il personale precario e quello di ruolo, e poi di introdurre queste specifiche indennità, in particolare quella relativa alla trasferta, oltre ai buoni pasto", conclude.