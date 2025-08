Il punto sulle commodities 05 agosto 2025 - [video]

greggio

oro nero

benzina verde

carburante

Dutch TTF Natural Gas

gas naturale quotato sul mercato europeo

derivato sul grano

frumento

granoturco

Soia

Soia

oro

Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 3,32%, rispetto ai valori precedenti. Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 64,89 con prima area di resistenza vista a 68,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 63,54.Balza in avanti la, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,77%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 2,043 con tetto rappresentato dall'area 2,217. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva del 4,17%. Le implicazioni tecniche complessive delevidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 33,61. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 512,1 con area di resistenza individuata a quota 525,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 2,51%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 384,37. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 391,61. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Settimana molto negativa per la, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%. Lo status tecnico di medio periodo dellaribadisce la trendline negativa. Tuttavia, nel breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva.Punta con decisione al rialzo la performance dell', con una variazione percentuale dello 0,77%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.405,87, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3.308,4. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3.503,34.