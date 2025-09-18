Buongiorno dalla Borsa 18 settembre 2025 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street
, con il Dow Jones
che sale dello 0,57% a 46.018,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100
, che si ferma a 24.223,69 punti. Tokyo
lievita dell'1,15% e archivia la seduta a 45.303,4 punti. Seduta in calo per Shenzhen
, che retrocede dell'1,07% e chiude a 13.073,7 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. In luce Francoforte
, con un ampio progresso dell'1,15%; senza slancio Londra
, che negozia con un +0,09%; andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +0,7%.
Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia
, con un +2,35% sul precedente. Brillante rialzo per Technoprobe
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,40%.
Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.
"