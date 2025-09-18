Buongiorno dalla Borsa 18 settembre 2025 - [video]

Dow Jones

, con ilche sale dello 0,57% a 46.018,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 24.223,69 punti.lievita dell'1,15% e archivia la seduta a 45.303,4 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,07% e chiude a 13.073,7 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. In luce, con un ampio progresso dell'1,15%; senza slancio, che negozia con un +0,09%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,7%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,35% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,40%.Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.