Milano 10:14
42.170 +0,51%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:14
9.238 +0,32%
Francoforte 10:14
23.630 +1,16%

Buongiorno dalla Borsa 18 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,57% a 46.018,32 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 24.223,69 punti.

Tokyo lievita dell'1,15% e archivia la seduta a 45.303,4 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell'1,07% e chiude a 13.073,7 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. In luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,15%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,09%; andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,7%.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia, con un +2,35% sul precedente. Brillante rialzo per Technoprobe, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,40%.

Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.
