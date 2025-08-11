Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, Anief: primo passo concreto per costruire sistema welfare

In arrivo per il personale scolastico
l’assicurazione sanitaria: una notizia accolta positivamente da Anief. "Oggi al Ministero
oggi si parlerà di assicurazioni sanitarie con la contrattazione di 65 milioni di euro
per gli anni 2026-2027-2028 e 2029 che interesserà tutto il personale della scuola, docenti e ATA". Così Daniela Rosano
Segretario generale Anief sottolineando che "è la prima volta che viene introdotto questo sistema".
"Anief
- prosegue - è d'accordo con l' introduzione dell' assicurazione sanitaria e più in generale
con la costruzione di un sistema di welfare, di tutela della salute di tutto il personale della scuola a
nzi da tempo chiede l'Osservatorio sul burnout
indispensabile, data l'età di chi lavora nella scuola"."Oggi ,
dunque, si parla di questa assicurazione che è un primo passo p
er iniziare a costruire questo sistema di welfare in cui crediamo sia necessario investire e soprattutto reperire le risorse da capitoli diversi da quelli del Fondo di funzionamento delle scuole, per questo, in sede di Legge di bilancio c
hiederemo che siano stanziati fondi aggiuntivi".
"