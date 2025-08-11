Milano 17:35
Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, Anief: primo passo concreto per costruire sistema welfare

In arrivo per il personale scolastico l’assicurazione sanitaria: una notizia accolta positivamente da Anief.

"Oggi al Ministero oggi si parlerà di assicurazioni sanitarie con la contrattazione di 65 milioni di euro per gli anni 2026-2027-2028 e 2029 che interesserà tutto il personale della scuola, docenti e ATA". Così Daniela Rosano Segretario generale Anief sottolineando che "è la prima volta che viene introdotto questo sistema".

"Anief - prosegue - è d'accordo con l' introduzione dell' assicurazione sanitaria e più in generale con la costruzione di un sistema di welfare, di tutela della salute di tutto il personale della scuola anzi da tempo chiede l'Osservatorio sul burnout indispensabile, data l'età di chi lavora nella scuola".

"Oggi , dunque, si parla di questa assicurazione che è un primo passo per iniziare a costruire questo sistema di welfare in cui crediamo sia necessario investire e soprattutto reperire le risorse da capitoli diversi da quelli del Fondo di funzionamento delle scuole, per questo, in sede di Legge di bilancio chiederemo che siano stanziati fondi aggiuntivi".
