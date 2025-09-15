Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Sesa

, con ilche lascia sul parterre lo 0,59%; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.092,19 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività.allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 13.004,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,26%; senza slancio, che negozia con un -0,05%; composta, che cresce di un modesto +0,45%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,28% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,63%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. Sono previsti sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quello della Produzione industriale.