Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2025 - [video]

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street
, con il Dow Jones
che lascia sul parterre lo 0,59%; al contrario, il Nasdaq 100
procede a piccoli passi, avanzando a 24.092,19 punti.
Oggi la Borsa di Tokyo
è chiusa per festività. Shenzhen
allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 13.004,6 punti. Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,26%; senza slancio Londra
, che negozia con un -0,05%; composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,45%.
Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia
ed esibisce un +1,28% sul precedente. Effervescente Sesa
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,63%.
Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. Sono previsti sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quello della Produzione industriale.
