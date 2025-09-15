Milano 15:11
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:11
9.287 +0,04%
Francoforte 15:11
23.740 +0,18%

Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Torna alla pagina dei Video
Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,59%; al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 24.092,19 punti.

Oggi la Borsa di Tokyo è chiusa per festività. Shenzhen allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 13.004,6 punti.

Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,26%; senza slancio Londra, che negozia con un -0,05%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,45%.

Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +1,28% sul precedente. Effervescente Sesa, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,63%.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. Sono previsti sempre domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quello della Produzione industriale.
Condividi
"
Altri Video
```