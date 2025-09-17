1 minuto in Borsa 17 settembre 2025 - [video]

Piazza Affari scende con decisione
, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della sessione precedente. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Nexi
, che mostra un progresso dell'1,07%. Le peggiori performance si registrano su Tenaris
, che ottiene -2,54%.
Sul mercato di Chicago, il petrolio
in calo (-0,94%) si attesta su 63,91 dollari per barile.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea
, pari a 2%, e in Regno Unito
, dove il valore è 3,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione domani.
"