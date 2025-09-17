Milano 12:55
42.031 -1,12%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:55
9.212 +0,18%
Francoforte 12:55
23.307 -0,09%

1 minuto in Borsa 17 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Piazza Affari scende con decisione, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della sessione precedente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Nexi, che mostra un progresso dell'1,07%. Le peggiori performance si registrano su Tenaris, che ottiene -2,54%.

Sul mercato di Chicago, il petrolio in calo (-0,94%) si attesta su 63,91 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Unione Europea, pari a 2%, e in Regno Unito, dove il valore è 3,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione domani.
