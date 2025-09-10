Scuola, Anief attende la sentenza della Corte Costituzionale sul bonus mamme

"Si attende a giorni la sentenza della Corte Costituzionale
in merito al ricorso presentato da ANIEF e da sei legali sul cosiddetto bonus mamme
. Ricordo brevemente di cosa si tratta: con la legge di bilancio 2024 è stato introdotto un beneficio per le lavoratrici madri con tre figli, e in alcuni casi con due
, consistente in una decontribuzione previdenziale
che poteva arrivare fino a 3.000 euro annui. Tale agevolazione, tuttavia, era stata riservata esclusivamente alle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato
, escludendo del tutto quelle con contratto a tempo determinato". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Come ANIEF abbiamo contestato questa disparità di trattamento.
Alcuni tribunali ci hanno dato ragione; in particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte Costituzionale. L’udienza si è svolta l’11 giugno 2025 e ora si attende la decisione definitiva.
Abbiamo sollevato la questione della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza
. ANIEF continua a essere al fianco dei lavoratori e, in questo caso specifico, delle lavoratrici, affinché tali principi fondamentali non vengano compromessi e sia garantita una reale parità di trattamento", conclude Cavallini.
