Bonus Certificates, cosa sono e come funzionano nelle diverse fasi di mercato

UniCredit

I Bonus Certificate sono certificati a capitale condizionatamente protetto adatti per quegli investitori che hanno una visione laterale, moderatamente rialzista o ribassista sul sottostante, che può essere un'azione, un indice oppure una differente asset class.I Bonus Certificates, per la loro strutturazione, possono essere una valida alternativa alle azioni, - sottolinea Riccardo Falcolini, Sales Public Distribution Italy di- soprattutto in fasi di mercato ribassiste. L'investitore, che vuole prendere posizione su un determinato stocks, avendo paura che ci possa essere un drawdown del mercato, anziché acquistare direttamente l'azione stessa, potrà puntare sull'azione con uno strumento derivato - il Bonus Certificate - che permetterà d'incassare un bonus al termine della vita del certificato, se il sottostante, durante la vita dell'investimento o al termine dello stesso, manterrà il proprio prezzo al di sopra della barriera di protezione.Possiamo di conseguenza definire due tipologie di Bonus Certificate: bonus cap e top bonus. I bonus cap prevedono una barriera americana, che viene osservata in continuo durante tutta la vita dell'investimento, mentre i top bonus prevedono una barriera europea, che viene osservata esclusivamente al termine della vita del prodotto, quindi ad una data di valutazione finale.La differenza di queste due tipologie di barriera incrementa la rischiosità del prodotto: il bonus cap è un prodotto più rischioso, perché la barriera può essere osservata in continuo, mentre il top bonus è un prodotto meno rischioso, perché l'osservazione avviene esclusivamente ad una data precisa, la data di valutazione fonale del prodotto.A parità di sottostante, a parità di maturity, a parità di periodo di strutturazione, il certificato bonus cap renderà maggiormente e, quindi, avrà un bonus maggiore rispetto ai prodotti top bonus, proprio per via della tipologia di barriera che viene osservata in contiuo piuttosto che a scadenza.I Bonus Certificate, nella loro versione di bonus cap o top bonus, sono di conseguenza degli strumenti utili per gli investitori che prevedono una fase di debolezza del sottostante, in quanto permettono di incassare un bonus, quindi un ammontare massimo di rimborso, anche in fase di andamento negativo del sottostante. Pertanto, sono utili per quegli investitori che hanno delle aspettative sul sottostante laterali, rialziste o moderatamente ribassiste nei limiti della barriera di protezione.Attenzione alla barrieraGli strumenti sono più o meno rischiosi in base al posizionamento della barriera di protezione, che può essere più alta o più bassa e viene definita dall'emittente in fase di strutturazione del prodotto. Di conseguenza, un prodotto bonus cap o top bonus con una barriera di protezione più alta e quindi posta più vicina al valore di riferimento iniziale del sottostante, essendo più rischioso, prevederà un premio al rischio maggiore rispetto a prodotti che avranno delle barriere di protezione del capiptale più lontane rispetto al vslore del sottostante.