Milano 15:11
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:11
9.287 +0,04%
Francoforte 15:11
23.740 +0,18%

1 minuto in Borsa 15 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brunello Cucinelli (+3,12%). Le più forti vendite si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.

Sul mercato delle materie prime, l'oro è sostanzialmente stabile su 3.639,3 dollari l'oncia.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. Sempre domani saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall'Unione Europea.
