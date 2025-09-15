1 minuto in Borsa 15 settembre 2025 - [video]

Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari
, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+3,12%). Le più forti vendite si manifestano su Tenaris
, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.
Sul mercato delle materie prime, l'oro
è sostanzialmente stabile su 3.639,3 dollari l'oncia.
Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione. Sempre domani saranno diffusi il dato sull'Indice ZEW dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall'Unione Europea.
"