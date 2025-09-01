Scuola, le richieste di Anief in occasione del prossimo incontro all’Aran

"Il 4 settembre riprenderanno presso l’ARAN gli. Le nostre richieste non saranno numerose, ma certamente fondamentali. Ricordiamo infatti che, negli ultimi dieci anni, gli stipendi del comparto scuola sono stati superati da quelli delle funzioni centrali, mentre fino a dieci anni fa non era così. Inoltre, rispetto all’area OCSE,, con una riduzione analoga degli stipendi rispetto a quelli degli altri Paesi". Lo ha dichiarato"Quali sono dunque le proposte che porteremo con forza al tavolo? In primo luogo,in particolare quello per la, quelli legati allae i. Se tali risorse rientreranno nella disponibilità della contrattazione, potremo ottenere una quello garantito dai fondi delle leggi di bilancio 2021, 2022, 2023 e 2024", prosegue Cavallini."A questo si aggiunge la nostra forte richiesta di, misura che dovrà essere contrattata nell’ambito della contrattazione integrativa. Chiederemo inoltre l’eliminazione della temporizzazione per gli ATA transitati nel profilo degli ex DSGA e l’abolizione della trattenuta Ex Enam per i docenti della scuola primaria. Questi e altri temi saranno al centro del nostro interventoe rappresenteranno la base per la nostra firma sul nuovo contratto 2022-2024", conclude.