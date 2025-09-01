Scuola, le richieste di Anief in occasione del prossimo incontro all’Aran

"Il 4 settembre riprenderanno presso l’ARAN gli incontri di contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2021-2024
. Le nostre richieste non saranno numerose, ma certamente fondamentali. Ricordiamo infatti che, negli ultimi dieci anni, gli stipendi del comparto scuola sono stati superati da quelli delle funzioni centrali, mentre fino a dieci anni fa non era così. Inoltre, rispetto all’area OCSE, in un solo quinquennio abbiamo perso circa il 7,5% di potere d’acquisto
, con una riduzione analoga degli stipendi rispetto a quelli degli altri Paesi". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Quali sono dunque le proposte che porteremo con forza al tavolo? In primo luogo, finalizzare diversi fondi,
in particolare quello per la valorizzazione
, quelli legati alla formazione
e i risparmi derivanti dalla mancata applicazione delle progressioni verticali del personale ATA
. Se tali risorse rientreranno nella disponibilità della contrattazione, potremo ottenere un aumento stipendiale per il triennio 2022-2024 superiore
a quello garantito dai fondi delle leggi di bilancio 2021, 2022, 2023 e 2024", prosegue Cavallini.
"A questo si aggiunge la nostra forte richiesta di introdurre i buoni pasto per il personale scolastico
, misura che dovrà essere contrattata nell’ambito della contrattazione integrativa. Chiederemo inoltre l’eliminazione della temporizzazione per gli ATA transitati nel profilo degli ex DSGA e l’abolizione della trattenuta Ex Enam per i docenti della scuola primaria. Questi e altri temi saranno al centro del nostro intervento nell’incontro del 4 settembre
e rappresenteranno la base per la nostra firma sul nuovo contratto 2022-2024", conclude.
"