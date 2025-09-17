Milano 10:54
42.356 -0,35%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:54
9.213 +0,19%
Francoforte 10:54
23.424 +0,40%

Buongiorno dalla Borsa 17 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,27% sul Dow Jones; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 24.274,25 punti, sui livelli della vigilia.

Tokyo segna un mediocre calo dello 0,25%, terminando gli scambi a 44.790,4 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +1,05%, terminando la sessione a 13.200,9 punti.

Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,36%; senza slancio Londra, che negozia con un +0,15%; Parigi avanza dello 0,26%.

Buona la performance a Milano del comparto tecnologia, che riporta un +0,60% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Seco, con una variazione percentuale del 2,44%.

Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,8%. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione domani.
