Buongiorno dalla Borsa 17 settembre 2025 - [video]

Sessione debole per il listino USA
, che termina con un calo dello 0,27% sul Dow Jones
; al contrario, incolore il Nasdaq 100
, che archivia la seduta a 24.274,25 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo
segna un mediocre calo dello 0,25%, terminando gli scambi a 44.790,4 punti. Shenzhen
guadagna bene e porta a casa un +1,05%, terminando la sessione a 13.200,9 punti. Si muove all'insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee
, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori precedenti. Resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,36%; senza slancio Londra
, che negozia con un +0,15%; Parigi
avanza dello 0,26%.
Buona la performance a Milano del comparto tecnologia
, che riporta un +0,60% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di Seco
, con una variazione percentuale del 2,44%.
Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,8%. Stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio. I mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core del Giappone, in previsione domani.
"