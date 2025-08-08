Scuola, immissioni in ruolo Dsga non soddisfacenti. Anief chiede di colmare gap

"Immissioni in ruolo contingente di SGA. Per il prossimo anno saranno immessi in ruolo
, nel profilo di funzionario EQ con incarico di DSGA, soltanto 824 unità sui 1.393 posti disponibili
. Un numero che l’ANIEF aveva chiesto, e chiede con forza, di colmare, considerate le criticità soprattutto nelle regioni del Centro-Nord
e il continuo ricorso a figure temporanee mediante reggenze annuali, o addirittura attingendo alle graduatorie di terza fascia. Per questo non siamo soddisfatti del numero delle immissioni in ruolo
". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief-Condir.
"Continueremo a lavorare con insistenza affinché siano soddisfatte le legittime aspettative dei vincitori del concorso ordinario: 1.435 posti messi a bando, ma per quest’anno soltanto 698 vincitori
— numero che ancora deve esserci comunicato — entreranno in ruolo a partire dal primo settembre. Pertanto, restano ancora vacanti numerose scuole.
Al tempo stesso, si va ad esaurire la graduatoria delle procedure per le progressioni verticali del personale facente funzione,
con appena 123 immissioni in ruolo. Continueremo a interloquire con il Ministero dell’Istruzione,
ma soprattutto con quelle scelte politiche di governo che continuano a tagliare i posti del personale ATA e, tra questi, in particolare una figura di spicco come il Direttore SGA. Si tratta di una figura che deve essere ancora oggi valorizzata, fino ad arrivare alla dirigenza amministrativa nelle scuole pubbliche", conclude Sorrentino.
"