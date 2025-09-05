Riforma Maturità, Anief: cambia l'esame e arrivano risorse aggiuntive per la contrattazione

"Ilridefinisce gli esami di Stato e. Partiamo dagli: cambierà innanzitutto il nome, si tornerà a parlare di esame di maturità. I commissari saranno quattro, due interni e due esterni. Nel curriculum degli studentie sarà possibile ottenere tre punti aggiuntivi qualora si raggiungano i 97 punti. Sono previsti inoltre. Un elemento centrale riguarda il colloquio, che diventa obbligatorio:". Lo ha dichiarato"Per quanto riguarda latornano in gioco diverse risorse: circa 60 milioni di euro dai risparmi legati all’ordinamento ATA (ancora da definire), circa 100 milioni dalla valorizzazione, 80 milioni derivanti dai risparmi MOF degli anni 2022 e 2023, oltre a 15 milioni in più dal 2030 per il fondo dell’offerta formativa. Inoltre, come richiesto dall’ANIEF, l’assicurazione sanitaria viene finalmente estesa anche al personale supplente. Sul fronte degli studenti,. Viene poi inserita la, rafforzando così un percorso sempre più verticale.Infine, per quanto riguarda le, viene prorogato fino al 2028 il potere di ordinanza: ciò significa che, come già avvenuto nel 2024, è attesa una nuova ordinanza nel 2026 per regolare la disciplina del conferimento delle supplenze", conclude Rosano.