Riforma Maturità, Anief: cambia l'esame e arrivano risorse aggiuntive per la contrattazione

"Il nuovo decreto sulla scuola ridefinisce gli esami di Stato e prevede anche risorse aggiuntive per la contrattazione collettiva. Partiamo dagli esami di Stato: cambierà innanzitutto il nome, si tornerà a parlare di esame di maturità. I commissari saranno quattro, due interni e due esterni. Nel curriculum degli studenti avrà peso anche l’Invalsi e sarà possibile ottenere tre punti aggiuntivi qualora si raggiungano i 97 punti. Sono previsti inoltre esami supplementari per i passaggi di indirizzo. Un elemento centrale riguarda il colloquio, che diventa obbligatorio: senza colloquio non sarà possibile superare l’esame di maturità". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Per quanto riguarda la contrattazione, tornano in gioco diverse risorse: circa 60 milioni di euro dai risparmi legati all’ordinamento ATA (ancora da definire), circa 100 milioni dalla valorizzazione, 80 milioni derivanti dai risparmi MOF degli anni 2022 e 2023, oltre a 15 milioni in più dal 2030 per il fondo dell’offerta formativa. Inoltre, come richiesto dall’ANIEF, l’assicurazione sanitaria viene finalmente estesa anche al personale supplente. Sul fronte degli studenti, i viaggi di istruzione saranno valutati in base alla qualità delle scelte. Viene poi inserita la filiera tecnologico-professionale all’interno degli ITS Academy, rafforzando così un percorso sempre più verticale.

Infine, per quanto riguarda le GPS, viene prorogato fino al 2028 il potere di ordinanza: ciò significa che, come già avvenuto nel 2024, è attesa una nuova ordinanza nel 2026 per regolare la disciplina del conferimento delle supplenze", conclude Rosano.



