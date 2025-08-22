Carta del docente, Anief: con sentenza UE spetta anche ai precari con supplenze brevi





"Laper laspetta anche aicon. L'ultima sentenza della Corte UE, infatti amplia la platea dei beneficiari del. Adesso sono 350.000 in più, ma i fondi stanziati dal governo rimangono sempre gli stessi". Lo ha dichiarato, segretario generale di Anief che ha spiegato come la sentenza della Corte di Giustizia Europea, infatti, abbia allargato la platea dei beneficiari da 750.000 a oltre 1.100.000."Intanto ihanno deciso di ricorrere alla Corte dei Conti per il mancato pagamento da parte del Ministero dei 500 euro a quei precari con contratti fino al 31 agosto che, nonostante i ricorsi vincenti, non hanno ancora ricevuto un centesimo dal governo", ha aggiunto. "Si tratta di unche lo Stato ha verso tutti questi docenti e per il quale rischia anche l'accusa di", ha spiegato Portuesi."Stiamo parlando della famosa carta del docente, quel famosoche maestri e professori possono spendere in formazione e che era stata inizialmente attribuita con il governo Renzi soltanto ai docenti di ruolo. Successivamente, come sappiamo, la Corte di Giustizia Europea prima e lapoihanno dichiarato discriminatoria questa esclusione, sancendo il pieno diritto dei supplenti annuali a ricevere il medesimo beneficio – ha ricordato –. A questo punto, anche grazie all'ANIF, si sono fatti avanti anche quei supplenti che svolgono attività per pochi giorni e quindi nei giorni scorsi la sentenza della decima sezione la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il mancato riconoscimento anche a questi docenti costituiscein violazione dei"."I togati europei hanno anche precisato che il solo fatto che l'attività dei docenti non sia destinata a protrarsi per effetto delle supplenze brevi non è una ragione oggettiva per escluderli dal beneficio, respingendo totalmentediche erano stati addotti dal governo italiano – ha sottolineato il segretario generale di Anief –. Quindi un problema per l'esecutivo italiano che ora dovrà fare i conti con unadi docenti che hanno diritto alla carta molto più ampia. Allo stato attuale risorse stanziate ammontano a circa 400 milioni, quindi il Ministero potrebbe dare un po' di meno a tutti annullando di fatto la cifra iniziale dei 500 euro".