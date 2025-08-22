Carta del docente, Anief: con sentenza UE spetta anche ai precari con supplenze brevi

"La Carta del docente
per la Corte di Giustizia Europea
spetta anche ai precari
con supplenze brevi
. L'ultima sentenza della Corte UE, infatti amplia la platea dei beneficiari del bonus
. Adesso sono 350.000 in più, ma i fondi stanziati dal governo rimangono sempre gli stessi". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi
, segretario generale di Anief che ha spiegato come la sentenza della Corte di Giustizia Europea, infatti, abbia allargato la platea dei beneficiari da 750.000 a oltre 1.100.000.
"Intanto i giudici piemontesi
hanno deciso di ricorrere alla Corte dei Conti per il mancato pagamento da parte del Ministero dei 500 euro a quei precari con contratti fino al 31 agosto che, nonostante i ricorsi vincenti, non hanno ancora ricevuto un centesimo dal governo", ha aggiunto. "Si tratta di un maxi debito
che lo Stato ha verso tutti questi docenti e per il quale rischia anche l'accusa di danno erariale
", ha spiegato Portuesi.
"Stiamo parlando della famosa carta del docente, quel famoso bonus di 500 euro
che maestri e professori possono spendere in formazione e che era stata inizialmente attribuita con il governo Renzi soltanto ai docenti di ruolo. Successivamente, come sappiamo, la Corte di Giustizia Europea prima e la Corte di Cassazione
poi
hanno dichiarato discriminatoria questa esclusione, sancendo il pieno diritto dei supplenti annuali a ricevere il medesimo beneficio – ha ricordato –. A questo punto, anche grazie all'ANIF, si sono fatti avanti anche quei supplenti che svolgono attività per pochi giorni e quindi nei giorni scorsi la sentenza della decima sezione la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il mancato riconoscimento anche a questi docenti costituisce discriminazione
in violazione dei diritti dell'Unione Europea
".
"I togati europei hanno anche precisato che il solo fatto che l'attività dei docenti non sia destinata a protrarsi per effetto delle supplenze brevi non è una ragione oggettiva per escluderli dal beneficio, respingendo totalmente motivazioni
di equilibrio finanziario
che erano stati addotti dal governo italiano – ha sottolineato il segretario generale di Anief –. Quindi un problema per l'esecutivo italiano che ora dovrà fare i conti con una platea
di docenti che hanno diritto alla carta molto più ampia. Allo stato attuale risorse stanziate ammontano a circa 400 milioni, quindi il Ministero potrebbe dare un po' di meno a tutti annullando di fatto la cifra iniziale dei 500 euro".
"