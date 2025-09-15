Il punto sulle commodities 15 settembre 2025 - [video]

petrolio

Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dello 0,93%, rispetto alla scorsa settimana. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61,98. Prima resistenza a 63,43. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 61,41.Bene la, con un rialzo dello 0,95%, rispetto ai valori della scorsa ottava. Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima resistenza a 2,009.Brilla il, che chiude la settimana con una performance positiva dell'1,83%. Lo scenario delche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 32,15. Tecnicamente si attende un proseguimento della trendline ribassista.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,12%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 529,74. Possibile una discesa fino al bottom 505,93. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,81%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 438,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Prepotente rialzo per la, che archivia la settimana con una salita bruciante del 2,98%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.057,1. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 1.092,62.Effervescente l', che archivia la settimana con una performance decisamente positiva dell'1,57%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3.648,68. Rischio di discesa fino a 3.632,03 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.