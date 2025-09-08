Buongiorno dalla Borsa 8 settembre 2025 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 45.400,86 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; al contrario, incolore il Nasdaq 100
, che archivia la seduta a 23.652,44 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo
lievita dell'1,45% e archivia la seduta a 43.643,8 punti. Shenzhen
riporta un guadagno dello 0,43%, terminando a 12.644,8 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
. Denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,72%; resta vicino alla parità Londra
(+0,14%); si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,39%.
Buona la performance a Milano del comparto beni industriali
, che riporta un +1,26% sul precedente. Scambia in profit Fincantieri
, che lievita del 2,29%.
Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 1,3%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a 0,5%. È previsto domani dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. È previsto mercoledì dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo.
"