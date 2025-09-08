Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:06
23.809 +0,66%
Dow Jones 18:06
45.426 +0,05%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

Buongiorno dalla Borsa 8 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Torna alla pagina dei Video
A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 45.400,86 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 23.652,44 punti, sui livelli della vigilia.

Tokyo lievita dell'1,45% e archivia la seduta a 43.643,8 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,43%, terminando a 12.644,8 punti.

Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,72%; resta vicino alla parità Londra (+0,14%); si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,39%.

Buona la performance a Milano del comparto beni industriali, che riporta un +1,26% sul precedente. Scambia in profit Fincantieri, che lievita del 2,29%.

Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 1,3%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a 0,5%. È previsto domani dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale. È previsto mercoledì dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo.
Condividi
"
Altri Video
```