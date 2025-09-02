Scuole Paritarie, si attende la pronuncia della Corte di Giustizia sul riconoscimento del servizio

"Il 4 settembre in Lussemburgo si pronuncerà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea su una causa sollevata dal Tribunale di Pavia grazie ad Anief riguardante il mancato riconoscimento in Italia del servizio svolto nelle scuole paritarie all'interno della ricostruzione dicarriera una volta che un docente è stato assunto nelle scuole statali a tempo indeterminato". È quanto afferma"Il nostro ufficio legale, guidato dal presidente Pacifico, – prosegue– ha presentato una memoria che sostiene l'illegittimitàdella norma italiana in violazione di normativa comunitaria, proprio nel punto in cui non viene riconosciuta l'anzianità di servizio svolta durante il lavoro nelle scuole paritarie. Attendiamo dopo il 4 settembre la pubblicazione di questa sentenza che sarà importante perché in caso di accoglimento andrà a superare la sentenza 180 del 2021 della Corte Costituzionale che invece ha ritenuto legittima la normativa. Al momento ci sono opinioni contrastanti sull'argomento. Per il nostro sindacato la situazione è chiara. Il servizio svolto nelle paritarie deve essere riconosciuto sia all'interno dell'anzianità di servizio, sia all'interno ad esempio della mobilità per il personale docente ATA. E noiabbiamo avviato anche una proposizione di diffida e una preadesione al nostro ricorso che in caso di accoglimento del ricorso in Lussemburgo andrà a essere depositato in tutti i tribunali italiani".