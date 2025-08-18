Differenza tra assicurazione Inail e nuova assicurazione sanitaria

Si parla in questi giorni di assicurazione sanitaria per il personale della scuola, bisogna però distinguere la nuova assicurazione sanitaria che partirà dal 2026 con l'assicurazione INAIL che già esisteva, che riguarda però soltanto gli infortuni oppure le patologie legate al lavoro sia del personale della scuola che degli studenti che capitano sia durante lo svolgimento delle attività didattiche che nel tragitto casa lavoro. Lo spiegasegretario generale Anief."Questa esisteva già, adesso è stata potenziata, resa stabile soprattutto per quello che riguarda le attività di laboratorio e le attività dei percorsi di alternanza scuola lavoro invece dal 2026 partirà un altro tipo di assicurazione in modo automatico per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato oppure conA breve sapremo - ne avremo conferma anche per tutti coloro che sono assunti con contratto al 30 giugno -, ci saranno strutture convenzionate dove si potrà andare perché siano erogate queste prestazioni"."Sappiamo che ci saranno delle cure che hanno a che fare con la prevenzione, le cure dentarie, probabilmente il parto e interventi chirurgici eccezionali. Sempre a breve sapremo nel dettaglio quali saranno le prestazioni che potranno essere erogate, in ogni caso è bene, come detto, distinguere l'assicurazione che prevede la copertura solo per incidenti che occorrono sul lavoroperché si tratta di 65 milioni di euro stanziati a partire dal 2026 per coprire spese sanitarie di tutto il personale scolastico,conclude Rosano.