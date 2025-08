Buongiorno dalla Borsa 5 agosto 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Neodecortech

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 44.173,64 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,87% termina a quota 23.188,61 punti.conclude in progresso dello 0,64%, archiviando la sessione a 40.549,5 punti.riporta un guadagno dello 0,59%, terminando a 11.107 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%.Apprezzabile rialzo (+3,74%) a Milano per il comparto. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,56%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e del PMI servizi.È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito.