Scuola, Nonnis (Anief): numerosi gli obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

"Buongiorno. Oggi parliamo degli obblighi delegabili del dirigente scolastico in materia di sicurezza a scuola.
Essi sono contemplati nell’articolo 18 e, tra questi, si ricorda la nomina del servizio di prevenzione e protezione,
la nomina del medico competente e degli addetti
, secondo la formula della colpa in eligendo
e della colpa in vigilando
". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, Vicepresidente Anief.
"In altre parole, il dirigente, al momento in cui sceglie i membri del servizio di prevenzione e protezione, deve accertarsi delle loro capacità e competenze e, successivamente, vigilare
affinché svolgano le mansioni per le quali sono stati individuati.
Il dirigente deve inoltre informare e formare
il personale sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, convocare e consultare
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consentire ai lavoratori di fare altrettanto
, comunicare agli organi di vigilanza e controllo
la composizione del servizio di prevenzione e protezione e, infine, convocare periodicamente la riunione
in materia di sicurezza", conclude Nonnis.
"