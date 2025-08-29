Milano 16:23
Scuola, Nonnis (Anief): numerosi gli obblighi del Dirigente scolastico in materia di sicurezza

"Buongiorno. Oggi parliamo degli obblighi delegabili del dirigente scolastico in materia di sicurezza a scuola. Essi sono contemplati nell’articolo 18 e, tra questi, si ricorda la nomina del servizio di prevenzione e protezione, la nomina del medico competente e degli addetti, secondo la formula della colpa in eligendo e della colpa in vigilando". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, Vicepresidente Anief.

"In altre parole, il dirigente, al momento in cui sceglie i membri del servizio di prevenzione e protezione, deve accertarsi delle loro capacità e competenze e, successivamente, vigilare affinché svolgano le mansioni per le quali sono stati individuati.

Il dirigente deve inoltre informare e formare il personale sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, convocare e consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consentire ai lavoratori di fare altrettanto, comunicare agli organi di vigilanza e controllo la composizione del servizio di prevenzione e protezione e, infine, convocare periodicamente la riunione in materia di sicurezza", conclude Nonnis.


"
