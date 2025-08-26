Conferme supplenze sostegno e primi bollettini: Anief ricorda tempistiche per la presa di servizio

"In questi giorni gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando o prevederanno a breve a pubblicarera la procedura che permetteva ai docenti destinatari di una supplenza sostegno nello scorso anno, su richiesta delle famiglie, di ottenere una conferma sul posto di sostegno".Lo spiegasegretario generale Anief spiegando che questa procedura, entro il 31 agosto, deve concludersi con la pubblicazione da parte degli ambiti territoriali degli esiti delle assegnazioni e dei controlli effettuati, dopodiché i docenti che avranno ottenuto la conferma per la continuità, il primo settembre, potranno presentarsi in servizio per assumere servizio nuovamente per questo anno scolastico.quindi ci si attende a ridosso del 31 di agosto, al massimo nei primi giorni di settembre, a seconda della gestione provinciale, il primo bollettino delle supplenze. Anche per questi docenti, laddove appunto il bollettino dovesse essere pubblicato prima del primo di settembre, il primo settembre consigliamo di prendere servizio, altrimenti l'ordinanza ministeriale parla di 48 ore di tempo per confermare e andare a prendere servizio"."Ricordiamo che la rinuncia alla supplenza comporta la decadenza dalla possibilità di ottenere supplenza anche da altra classe di concorso per cui si è presente in GPS, anche da graduatorie di istituto.