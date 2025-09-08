1 minuto in Borsa 8 settembre 2025 - [video]

Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banco BPM
(+3,39%). Le più forti vendite si manifestano su Ferrari
, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.
Tra le materie prime, segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,85%.
Tra i dati macro
con la maggiore influenza sui mercati, annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 1,3%. Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,5%. Domani, in Francia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina.
