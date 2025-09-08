Milano 17:35
41.724 +0,28%
Nasdaq 18:05
23.815 +0,69%
Dow Jones 18:05
45.441 +0,09%
Londra 17:35
9.221 +0,14%
Francoforte 17:35
23.807 +0,89%

1 minuto in Borsa 8 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+3,39%). Le più forti vendite si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.

Tra le materie prime, segno più per l'oro, che mostra un aumento dello 0,85%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciata la Produzione industriale della Germania, pari a 1,3%. Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,5%. Domani, in Francia l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina.
