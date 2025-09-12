Buongiorno dalla Borsa 12 settembre 2025 - [video]

Segno più in chiusura per il listino USA
, con il Dow Jones
in aumento dell'1,36%; sulla stessa linea, lieve aumento per il Nasdaq 100
, che si porta a 23.992,56 punti. Tokyo
guadagna bene e porta a casa un +0,89%, terminando la sessione a 44.768,1 punti. Shenzhen
porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 12.934,5 punti.
Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,21%; performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%; nulla di fatto per Parigi
, che passa di mano sulla parità.
In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia
, con un +1,39% sul precedente. Seduta vivace oggi per Seco
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
Annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna
, pari a 2,7%, e in Francia
, dove il valore è 0,9%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, previsto questo pomeriggio. In Germania martedì i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW.
"