Milano 10:47
42.266 -0,39%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:47
9.321 +0,25%
Francoforte 10:47
23.625 -0,33%

Buongiorno dalla Borsa 12 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell'1,36%; sulla stessa linea, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 23.992,56 punti.

Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,89%, terminando la sessione a 44.768,1 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,35%, con chiusura a 12.934,5 punti.

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,21%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%; nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia, con un +1,39% sul precedente. Seduta vivace oggi per Seco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.

Annunciati i Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 2,7%, e in Francia, dove il valore è 0,9%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, previsto questo pomeriggio. In Germania martedì i mercati sono in attesa dell'Indice ZEW.
