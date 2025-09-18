Milano 15:26
42.068 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:26
9.220 +0,13%
Francoforte 15:26
23.590 +0,99%

1 minuto in Borsa 18 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i titoli in rialzo.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia (+4,19%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo il comparto media (-0,61%).

Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,18.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -4,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito.
