Al via immissioni in ruolo da GPS Sostegno, Anief: "Importante il doppio canale di reclutamento"

"Si stanno avviando in queste ore da parte degli uffici scolastici le procedure assunzionali straordinarie di reclutamento da GPS sostegno. Il tutto avverrà esclusivamente in caso di residui rispetto alle immissioni in ruolo ordinarie di posti di sostegno, quindi a conclusione e completamento delle procedure di immissione in ruolo da graduatorie di merito e graduatorie di esaurimento. Tali procedure, relative ai posti di sostegno, non interesseranno tutti i gradi di istruzione per tutte le province". È quanto afferma"Per quanto riguarda il nostro sindacato, – prosegue– ribadiamo la nostra richiesta, che portiamo avanti da anni, diun doppio canale di reclutamento, utilizzando eventualmente anche le graduatorie provinciali. La prima fascia delle graduatorie provinciali ricordiamo che contiene non solo docenti specializzati per il sostegno, ma per le classi di concorso curricolari, anche gli abilitati. Dunque, non vediamo il motivo per cui, accanto alla procedura assunzionale tramite concorsi, non possa anche utilizzarsi la GPS attraverso,un doppio canale di reclutamento. Ricordiamo a quanti dovessero ricevere in queste ore, la notifica dell'avvenuta attribuzione di un posto per le immissioni ruolo, le nomine finalizzate a ruolo da GPS Sostegno, che hanno 5 giorni di tempo per comunicare la propriaaccettazione da parte del nostro sindacato. Ricordiamo anche che le nostre sedi sono aperte per le consulenze intutta Italia e che la procedura si dovrà concludere necessariamente entro il 13 di agosto, momento in cui in base alla normativanazionale dovrà partire la procedura interprovinciale, quindi la cosiddetta 'mini call' veloce".